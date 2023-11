Waterpeil in de Westhoek stijgt tijdelijk

De regenval van maandag heeft in het IJzerbekken een tijdelijke stijging van het waterpeil veroorzaakt. In de Fintele (Lo-Reninge) zal de alarmdrempel volgens Waterinfo mogelijk net overschreden worden. De droge periode van de komende dagen zal er echter voor zorgen dat de algemene daling zich zal doorzetten.

Droge periode in zicht

In het IJzerbekken viel maandag en in de loop van de nacht zowel in Frankrijk als in België elf tot twintig liter neerslag per vierkante meter. Dat veroorzaakte op de bovenlopen van de IJzer zoals verwacht een stijging van de waterpeilen en de afvoeren. Ook in de Poperingse deelgemeenten Haringe en Roesbrugge is dat het geval. In Roesbrugge kan de waakdrempel mogelijk net overschreden worden, terwijl in Haringe een afvoer tot 40 kubieke meter per seconde wordt verwacht. Daarnaast is het waterpeil ook in de Fintele opnieuw aan het stijgen, waarbij de alarmdrempel net overschreden zou kunnen worden. In Woumen (Diksmuide) blijft het peil wel nog dalen. “Vanaf deze middag kondigt zich over het westen een droge periode aan waardoor de algemene daling zich verder zal kunnen zetten”, meldt Waterinfo.

Op het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort schommelt het peil door de nieuwe regenval tussen de prewaakdrempel en de waakdrempel. In de mate van het mogelijke wordt nog steeds water afgevoerd via Frankrijk. Op die manier kan het Lo-Kanaal maximaal ingezet worden voor het afvoeren van water uit de IJzer.

Ten slotte is de afvoer op de Leie in Menen gestegen tot 110 kubieke meter per seconde. De afvoer kan nog een hele tijd hoog blijven en kan door de verse neerslag nog stijgen tot maximaal 125 kubieke meter per seconde.