Waterpeil daalt in de Westhoek, maar geëvacueerde bewoners kunnen nog niet naar huis

Dankzij de drogere periode blijft het waterpeil in de Westhoek dalen. De situatie is echter nog te precair om de geëvacueerde bewoners al naar huis terug te laten keren. Zaterdag wordt er weer regen verwacht, al zou er volgens de laatste prognoses een kleinere hoeveelheid vallen dan eerder voorspeld.

“De welgekomen regenpauze van vandaag zorgde voor een verdere daling van de peilen van de waterlopen”, meldt de provincie West-Vlaanderen. Komende nacht zou het droog blijven, maar zaterdag wordt wel opnieuw regen verwacht. Volgens de laatste prognoses zou er echter vijf tot hoogstens tien liter water per vierkante meter vallen, wat minder neerslag is dan eerst voorspeld. In die omstandigheden blijft het provinciale noodplan dan ook van kracht. Op diverse plaatsen blijven immers nog grote overstromingsgebieden achter. Alle regen die nu op de al oververzadigde bodem valt, stroomt bovendien af naar de al overvolle waterlopen. Hierdoor zal op een aantal plaatsen zelfs opnieuw lichte stijgingen van het waterpeil te merken zijn.

De situatie verschilt sterk naargelang de regio, maar momenteel lijkt alles onder controle te zijn. In de Westhoek worden op enkele plaatsen overtoppingen gemeld. De hulpdiensten bekijken telkens ter plaatse wat de beste aanpak is. De afgelopen dagen werden enkele gezinnen uit Woumen (Diksmuide), Merkem (Houthulst), Noordschote (Lo-Reninge) en Reninge (Lo-Reninge) uit voorzorg geëvacueerd. De situatie is echter nog te precair om hen nu al naar huis terug te laten keren. Sommige woningen zijn door het water ook nog steeds moeilijk bereikbaar.

© Instituut voor Natuurwetenschappen

“Daarnaast moeten de woningen die onder water liepen eerst door de hulpdiensten en de keurders van de nutsvoorzieningen worden bezocht vooraleer er in alle veiligheid kan teruggekeerd worden”, klinkt het.

Ramptoeristen vermijden

Ten slotte zal de politie een oogje in het zeil houden om te voorkomen dat ramptoeristen het geteisterde gebied bezoeken. Ook de kritieke situatie in Ledegem is ondertussen onder controle. Na het bouwen van een nooddijk en dankzij de inzet van pompen is het water ter hoogte van de bedreigde woonwijk Hemelhoek al aanzienlijk gezakt. De huidige buffer zou moeten volstaan om bestand te zijn tegen de aankomende regenzone.

Wie met vragen zit over de wateroverlast in West-Vlaanderen kan terecht op het informatienummer 0800/14 689. Het nummer is nog minstens tot en met zondag actief, telkens van 8 tot 22 uur.