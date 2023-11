Waterpeil blijft dalen in de Westhoek

Dankzij de drogere periode blijft het waterpeil in de Westhoek dalen. Volgens Waterinfo zal het peil in de Fintele (Lo-Reninge) en Woumen (Diksmuide) wel nog zeker een week boven de waakdrempel blijven.

In de Westhoek viel er de afgelopen 24 uur geen noemenswaardige neerslag. De peilen en de afvoeren op de bovenlopen van de IJzer en op de Franse zijbeken blijven dus dalen. Ook in de Fintele en Woumen wordt een dalende tendens vastgesteld, al zal het waterpeil er nog zeker een week boven de waakdrempel blijven. In Haringe (Poperinge) zal het peil in de nacht van vrijdag op zaterdag in principe al onder de prewaakdrempel dalen. De afvoer bedraagt er momenteel ongeveer 18 kubieke meter per seconde.

Op het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort schommelt het peil tussen de waakdrempel en de prewaakdrempel. In de mate van het mogelijke wordt nog steeds water afgevoerd via Frankrijk. Op die manier kan het Lo-kanaal maximaal ingezet worden voor het afvoeren van water uit de IJzer. Ondertussen is de afvoer op de Leie in Menen gedaald tot 90 kubieke meter per seconde. Door de beperkte neerslaghoeveelheden zal dat cijfer de komende dagen nog dalen.

De komende 24 uur wordt nog steeds weinig neerslag verwacht, waardoor de situatie in het IJzerbekken verder gunstig zal evolueren. Tijdens het weekend zou de algemene afwatering van het IJzerbekken vertragen, omdat er aan de kust verhoogd laag- en hoogwater verwacht worden.