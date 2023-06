Wateroverlast in Komen-Waasten na storm: brandweer heeft de handen vol met zowel het centrum als de kades

De storm die dinsdagnamiddag over het land trok, spaarde ook Komen-Waasten niet. Zowel in het centrum als aan de kades van Waasten had de brandweer meer dan de handen vol met pompen. Een deel van de industriezone was zelfs tijdelijk onbereikbaar.

Een apocalyptische stortvloed die over de streek neerkwam. De Komenaars moesten met lede ogen toekijken hoe verschillende straten het water niet konden slikken. In het centrum was het vooral de Sideholaan die er stevig van langs kreeg. De straat stond er in geen tijd blank, waardoor deze compleet onbruikbaar werd. Een ramp voor de eigenaars van de verschillende bedrijven die er zijn gesitueerd. De belangrijke industriezone was een tijdlang niet te bereiken waardoor de activiteiten tot een minimum werden gereduceerd.

Ook in Waasten kenden de weerselementen weinig tot geen genade, waar het vooral de Verboeckhovenkade was die het moest ontgelden. De complete kade stond blank met water dat op bepaalde plaatsen tot enkele centimeters hoog steeg. De bewoner van de woonboot kon weinig anders dan hulpeloos toekijken hoe het water binnen bleef stromen. Voor de bewoners van Waasten legde de situatie opnieuw een pijnlijke wonde bloot. “Iets meer dan een jaar geleden werd de totaal vernieuwde kade met veel bravoure aan het publiek voorgesteld”, klinkt het bij het wijkcomité. “Toen al was het duidelijk dat de plaats onbruikbaar was. Mensen die schoenen met hakken hadden, mensen op stap met kinderwagens of mensen op de fiets? Die konden geen gebruik meer maken van de trage verbinding. Vandaag staat het water er centimeters hoog en is de plaats opnieuw onbruikbaar. Zowel bij droog weer als bij regen is de situatie er onveilig. Hoog tijd dat het gemeentebestuur die situatie aanpakt.”