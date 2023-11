Waterinsijpeling in De Varens: “Brussel begrijpt de ernst niet”

Het personeel en de leerlingen van de school voor buitengewoon secundair onderwijs De Varens in Sint-Andries hebben enkele hectische weken achter de rug. Door de hevige regenval van de voorbije dagen werd het probleem van de vochtinsijpeling via het dak andermaal pijnlijk blootgelegd. Tot overmaat van ramp kwam zelfs een plafond van een klaslokaal naar beneden.

Algemeen directeur Pieter De Winne vindt het erg spijtig dat een school, waar het personeel de leerlingen met zoveel liefde omringt op een negatieve manier in het nieuws komt. “In De Varens staat een team dat de kinderen heel graag ziet. Het is jammer dat het gebouw waarin ze dagelijks werken hen zoveel kopzorgen bezorgt. Ik begrijp dat ze ontevreden zijn, maar als scholengroep bevinden we ons in een moeilijke en duale situatie. We kennen de problematiek van het lekkende dak maar al te goed en we hebben al een hele tijd geleden de nodige acties ondernomen en een dossier ingediend voor een nieuwbouw (DBFM-project, red.). In Brussel ziet men ongetwijfeld de ernst en het hoogdringende karakter van onze aanvraag niet onmiddellijk in. Hopelijk zullen de pijnlijke gebeurtenissen van de voorbije weken een snellere goedkeuring van het dossier in de hand werken.”

Nauwgezet opgevolgd

Ondertussen zijn er geen onveilige situaties meer in de school in de Nieuwe Sint-Annadreef. “We hebben waar nodig de doorzakkende plafonds weggehaald en onveilige leslokalen afgesloten. Het heeft geen zin om het volledig dak te vernieuwen als we over enkele maanden kunnen starten met een nieuwbouw. Mocht ik weten dat de afhandeling van het dossier nog vele jaren zou aanslepen, dan geef ik morgen opdracht aan een aannemer om het dak te herstellen. Het is niet waar dat we als scholengroep nalatig zijn, want we hebben dit dossier altijd heel nauwgezet opgevolgd. We verkeren jammer genoeg in een situatie die ons niet toelaat om het probleem van de waterinsijpeling per direct op te lossen. Niettemin zullen we er altijd voor zorgen dat de veiligheid van personeelsleden en leerlingen gegarandeerd is”, besluit algemeen directeur Pieter De Winne. (PDC)