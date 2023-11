Waterellende spaart ook Deerlijk niet

Ook Deerlijk is niet gespaard gebleven van ellende door de overvloedige regenval. De ‘gevoelige plaatsen ‘aan de Lisbonnastraat zijn al meer dan een week overstroomd. Het verbindingspaadje tussen Pontstraat en Vichtesteenweg staat al dagen onder water.

In de Stationsstraat, nabij de spooroverweg, stond woensdagmorgen alles blank.

De Klijtstraat, nabij de Slijpbeek, stond onder water. Een buurtbewoner vertelde dat dit nooit eerder zo was. Een personenwagen geraakte in de vroege ochtend in de overvolle gracht. De tractor van een landbouwer zette de wagen weer op het droge. Het werd voor veel automobilisten zoeken om het kruispunt van de Belgiek te bereiken.

In de ochtendzon schitterden de ondergelopen velden en weiden. De weggebruikers konden ‘voorzichtig’ door de ondergelopen Klijtstraat.