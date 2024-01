Op de weg tussen De Drie Grachten en het centrum van Noordschote staat er water op de fietspad en een deel van de rijbaan als gevolg van de regenval de voorbije dagen.

De technische dienst van de stad Lo-Reninge plaatste signalisatie en maant aan tot voorzichtigheid.

De weg is voorlopig nog niet afgesloten voor het verkeer. In november stroomde het water wel wekenlang over de weg en was er voor verkeer geen doorkomen aan. (KVCL)