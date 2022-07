Warmste 19 juli ooit: nu al 36,4 graden in Ukkel

Het is de warmste 19 juli sinds het begin van de metingen. In Ukkel steeg het kwik al tot 36,4 graden, het vorige record uit 2006 was 36,2 graden. Dat meldt KMI-weerman David Dehenauw op Twitter.

Zijn collega Frank Deboosere voegt toe dat deze 19 juli de op drie na warmste dag ooit is sinds 1892.

Het record werd verbroken om 14.40 uur. Het definitieve resultaat volgt later, dus de kans is groot dat het nieuwe record nog oploopt.

Nieuw dagrecord in Ukkel, met 36,4 graden. Definitief resultaat later gekend. Oud record is 36,2 uit 2006.