Waarschuwingsfase ozon- en hitteplan loopt donderdag af

De waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan loopt morgen/donderdag af. Dat meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel).

Sinds 14 juli was de waarschuwingsfase van kracht. De waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan wordt afgekondigd als de zogenaamde cumultemperatuur hoger of gelijk is aan 17 graden Celsius.

Die cumultemperatuur wordt berekend door het verschil tussen de voorspelde maximumtemperatuur en 25 graden in Ukkel voor de komende vijf dagen op te tellen. Als de cumultemperatuur lager is dan 17 graden en als de temperatuur de volgende dag lager ligt 25 graden, zoals donderdag het geval is, loopt de waarschuwingsfase af.