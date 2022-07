Waarschuwingsfase ozon- en hitteplan geactiveerd

De waarschuwingsfase voor het ozon- en hitteplan wordt vanaf donderdag geactiveerd. Zo meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel).

De temperatuursindicator voor het ozon- en hitteplan is overschreden. Zo is de som van het verschil tussen de voorspelde maximumtemperatuur in Ukkel en 25 °C over een periode van vijf dagen hoger dan 17°C. Maandag 18 juli worden temperaturen hoger dan 28°C voorspeld in Ukkel.

Ircel verwacht de komende dagen wel normale ozonconcentraties voor de tijd van het jaar. Overschrijdingen van de Europese informatiedrempel van 180 µg/m³ worden dus niet voorspeld.

Nu geldt de waarschuwingsfase van het federale ozon- en hitteplan en het Vlaamse warmteactieplan.