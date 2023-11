Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs De Waterlelie blijft dicht door wateroverlast

De waterellende is nog lang niet achter de rug. Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs De Waterlelie uit Moorsele, liet weten dat ze morgen de deuren gesloten houden. Het waterpeil staat er alarmerend hoog, waarop werd besloten geen enkel risico te nemen.

“Er is nog geen schade aan de school!” Met geruststellende woorden werd het minder aangename nieuws bekendgemaakt. “Het waterpeil in Moorsele staat alarmerend hoog”, klonk het in een reactie van de burgemeester. “De afgelopen dagen sloegen de hulpdiensten en de VMM al de handen in elkaar en werden op strategische plaatsen zandzakjes geleverd. Toch wordt de piek van het waterpeil pas op woensdag 15 november verwacht.”

Alle diensten bleven de situatie op de voet volgen, waarop werd besloten de schooldeuren gesloten te houden. “Op dit moment is er nog geen schade aan de school maar we houden alles nauwlettend in de gaten. We nemen het zekere voor het onzekere en zo werd besloten om de school niet te openen morgen, woensdag. Er werd opvang voorzien in het nabije CC De Stekke, en alle ouders werden verwittigd. We zullen ook permanent evalueren en zullen de deuren opnieuw openen van zodra we dit veilig achten.”

Het is niet de eerste keer dat De Waterlelie te maken krijgt met wateroverlast. De nabije Heulebeek trad in het verleden al meerdere keren buiten haar oevers.