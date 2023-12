Vragen, maar ook kritiek op infosessie wateroverlast: “Hoe kon men dit niet zien aankomen?”

Tientallen slachtoffers van de wateroverlast in de Westhoek verzamelden maandagavond in CC Kruispunt in Diksmuide voor een infovergadering. Ze zaten niet alleen met vragen, maar hadden ook kritiek.

“We zijn gelukkig weer open na een sluiting van ongeveer een maand”, vertelde Karel Ackaert, uitbater van het Vleterse dierenopvangcentrum De Zonnegloed.

“Eerst de storm en dan vooral de ongeziene wateroverlast zorgden voor veel schade. Ik kom naar de infovergadering om na te gaan of De Zonnegloed aanspraak kan maken op het rampenfonds. Daarnaast zou ik hier ook graag vernemen wat er zal gebeuren in de toekomst om zulke overstromingen te voorkomen. Daar zijn mensen genoeg met kennis en ervaring.”

Erkenning

Naast de gouverneur en betrokken burgemeesters waren het KMI, het Hydrologische Informatie Centrum en verzekeringsorganisatie Assuralia er voor duiding. Netbeheerder Fluvius, De Watergroep, het Rode Kruis en de waterbeheerders tekenden present om eventuele vragen te beantwoorden en er werd uitleg gegeven over hoe men schade moet melden en wat er moet gebeuren na de erkenning van de wateroverlast als ramp.

“Het kan nog een tijdje duren voor de erkenning als ramp rond is”, vermoedde gouverneur Carl Decaluwé vooraf. “Ik hoorde dat men allerhande adviezen aan het voorbereiden is, maar een exacte datum heb ik niet. In eerste instantie is het belangrijk dat gedupeerden contact opnemen met hun verzekeringsagent.”

Regen

Landbouwers zaten met vragen over gemaakte kosten om schade te voorkomen. “Zoals het vervoer van onze dieren die moesten geëvacueerd worden”, zei veehouder Marino Leeman uit de Houthulstse deelgemeente Merkem. “Met eigen vervoer kreeg ik al die dieren niet tot in Alveringem en terug, dus ik moest gespecialiseerd transport betalen. We zijn hier om bij te leren, laten alles nog wat bezinken en zien dan wel.”

Tijdens de infosessie regende het buiten. “Maar het water is structureel aan het zakken”, verzekerde Decaluwé. “Men mag gerust zijn, de zaak blijft gemonitord. Het water moet wel nog verder zakken om de schade goed op te meten aan oevers, dijken en andere waterinfrastructuur.”

Kritiek

Tijdens de vragenronde weerklonk ook kritiek: “hoe kon men dit niet zien aankomen?” en “als je zo lang de IJzer niet baggert, krijg je zulke situaties”, gevolgd door applaus van andere aanwezigen.

“De neerslag – ongezien in 250 jaar tijd – konden we onmogelijk voorspellen, enkel effecten van de regen eens ze gevallen is”, antwoordde een wegbeheerder. “De IJzer is vorig jaar gepeild vanaf de Franse grens tot Nieuwpoort en is voldoende op diepte. Dat heeft ook geen invloed op de effecten op de overstroming, als het volledige IJzerbekken is ondergelopen. Zelfs als je het water sneller in Nieuwpoort krijgt, dan nog krijg je het niet naar zee.”

De waterbeheerder benadrukte ook het nut van de winterdijk en buffergebieden die de voorbije jaren zijn aangelegd. “Zonder die maatregelen was de materiële schade gigantisch en het persoonlijk leed veel groter. Ook uit dit evenement leren we de juiste conclusies te maken en daarvoor is de taskforce opgericht op vraag van de Vlaamse regering.”

Mensen ondergestoken?

“Er zijn mensen ondergestoken, die dat nog nooit hebben meegemaakt in heel hun leven. En dat om een ander te vrijwaren”, sprak een aanwezige. “Ieper dumpt enorm en een ander zit met de gebakken peren. Elk veegt voor de eigen voordeur en probeert een eigen hoekje van de streek te vrijwaren. En de ander? Je m’en fou!”

“Dat moeten we tegenspreken”, aldus Anne Martens, die een tijdje optrad als waarnemend gouverneur tijdens de wateroverlast. “Alle belangen werden samengenomen om te zorgen voor de minst mogelijke schade.”

Slechtste geval

“In het slechtste geval moesten we kiezen tussen de stadskern van Diksmuide en een wijk in Adinkerke”, zei Decaluwé. “Gelukkig hebben we die beslissing nooit moeten nemen, al hebben we wel geflirt met de centimeters.”

Na deze infosessie voor inwoners van de Westhoek en het IJzerbekken volgt op 11 december om 20 uur een infosessie voor bewoners uit de vallei van de Heulebeek in de raadszaal van het gemeentehuis van Ledegem. Het programma ziet er grotendeels hetzelfde uit.

Interne evaluatie

De Zonnegloed zal ook intern een evaluatie maken na twee overstromingen in twee jaar tijd. “We leren altijd bij”, benadrukt Ackaert. “Volgende week zitten we samen met heel ons team om te kijken hoe we ons kunnen voorbereiden en organiseren om sneller in te spelen op wateroverlast.”