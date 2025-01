Vooralarm medisch rampenplan even van kracht in West-Vlaanderen door valpartijen, situatie intussen weer normaal

In West-Vlaanderen is het vooralarm medisch rampenplan zondagmorgen even van kracht geweest. Door gladheid waren er veel valpartijen, waardoor er te weinig ziekenwagens waren. Dankzij het vooralarm konden extra ambulances van het Rode Kruis worden ingezet. De situatie is intussen weer genormaliseerd, zegt federaal gezondheidsinspecteur Tom Durnez.

Door de vriestemperaturen was het zondagmorgen zeer glad op verschillende plaatsen in West-Vlaanderen, met veel valpartijen tot gevolg. Vooral in de regio’s Brugge-Oostkamp en Izegem-Ardooie kregen de hulpdiensten tal van oproepen. “Het werd daardoor even nipt op vlak van ambulances. Er waren er even te weinig. Daarom is besloten om het vooralarm af te kondigen zodat er extra ambulances van het Rode Kruis ingezet konden worden”, zegt Durnez.

Na een tweetal uur is de situatie weer genormaliseerd. “De piek kon worden opgevangen en het vooralarm is sinds de middag niet meer van kracht. Als het vanavond of morgenvroeg (zondagavond of maandagochtend, red.) nodig is, kunnen we opnieuw schakelen.”