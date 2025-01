Volksweerman Geri Haerynck (83) heeft zijn voorspelling klaar: dit mogen we verwachten in 2025

Een nieuw jaar, een nieuwe weersvoorspelling van Geri Haerynck (83). De volksweerman uit Koekelare stelt vandaag zijn nieuwe weerkalender voor 2025 voor. Dat doet hij trouwens al voor de 51ste keer, en zelfs na al die tijd blijft hij vasthouden aan zijn unieke, geheime voorspellingsmethode. Welk weer we in 2025 mogen verwachten? “Veel regen alleszins”, lacht Geri.

Opnieuw zal Geri Haerynck zo’n 4.000 kopietjes van zijn weersvoorspellingen uitdelen. Rooskleurig ziet het er echter niet uit, want eerder liet hij al weten dat de zomer er alleszins niet beter uit zal zien als die in 2024. Elk jaar geeft hij zijn voorspellingen een betrouwbaarheidsscore van gemiddeld 70 procent. “Al had ik de zondvloed van november 2023 niet zien aankomen, toen heb ik gevloekt”, foeterde hij begin vorig jaar in onze krant.

Zijn strategie blijft al jaar en dag hetzelfde. Elke dag noteert hij op een vast tijdstip zijn waarnemingen. Op basis daarvan maakt hij een voorspelling voor het komende jaar, die hij telkens op Kerstmis neerpent. Het is een traditie die hij graag nog lang wil voortzetten. ““Zolang ik uit mijn ogen kan kijken en helder kan nadenken, ga ik door. ’t Is mijn lang leven. En wie weet neemt mijn dochter ooit de fakkel over…”, liet Geri al eens vallen.

Beter voorjaar

Maar wat in 2025? Januari en februari zullen volgens zijn kalender over het algemeen zeer bewolkt zijn, met zeker en af toe wat nachtvorst. “Het voorjaar zal over het algemeen wel droger zijn dan in 2024, goed nieuws voor mensen die willen zaaien in de tuin”, aldus de boerenzoon. Tot en met april voorspelt hij opvallend weinig wind en in maart ook zelfs zonnige dagen.

Maar eigenlijk zien we in zijn geschriften vooral regen, heel veel regen. Mei en juni zijn zowat de enige maanden waar het hoofdzakelijk droog zal blijven, de rest van het jaar zullen we blijkbaar geregeld nattigheid voelen. In juli en augustus mogen we matige wind verwachten en veel bewolking, pas vanaf 16 augustus zou het echt beginnen opklaren.