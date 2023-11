Vleters gezin hoopt op dam aan dorpel: “Maar ondergronds spuit al water binnen”

Nieuwe dammen moeten Elzendamme beschermen tegen het oprukkende water van de IJzer. Het Vleterse gehuchtje van enkele tientallen inwoners ligt vlakbij de rivier die al een week voor overlast zorgt in de Westhoek. Het gezin van Hans De Bock woont er nu drie jaar. “Toen we dit kochten hadden we wel wat overlast verwacht, maar dit tart elke verbeelding.”

De brandweer kwam zaterdagavond in allerijl een dam opwerpen tussen de achterkant van de woning van het gezin De Bock en de IJzer die tot ver buiten de oevers is getreden. Ook bij de buren werd een dam aangelegd.

“Ik heb net eens gemeten: het water staat al negen centimeter hoger dan de overstroming van twee jaar terug”, wijst Hans De Bock naar zijn tuin. “Ik moet nu een heel eind door diep water om mijn konijntjes te voederen. Zij staan intussen hoog genoeg omdat ik ingreep na de vorige overstroming.”

“Maar ik denk dat ik daarmee ga stoppen. De diertjes werden ziek door de wateroverlast van een paar jaar geleden: ze liepen longinfecties op en gingen dood. Mijn hond en kat blijven liefst binnen, want de volledige tuin met trampoline, tuinmeubilair en ander gerief is ondergelopen. Kijk, het zwembad staat precies in een gigantisch zwembad.”

Pompen

De dam uit zandzakjes situeert zich aan de achterdeur. Het water komt nog niet over de dorpel, maar wel eronder. “In de kelder spuit grondwater net onder het plafond en de zijmuren van de kelder. Er valt niks tegen te beginnen. Er staat zo’n dertig centimeter water. Ik hoop dat het op die hoogte stabiliseert. De pompen draaien voortdurend, meer kunnen we momenteel niet doen.”

Rioolgeur

“Amai, het stinkt naar riolen in huis”, merken twee zoontjes van vijf en zes jaar op. “Ze zijn nog wakker”, zucht Hans. “Ik betwijfel of ze vannacht goed zullen slapen. Ik doe alleszins geen oog meer dicht. Veilig boven slaapt onze jongste zoon van zestien maanden.”

“De oudste van acht jaar is bij vrienden gaan overnachten. Rond het huis is het overal drassig, bijna alles staat blank. Naast de tuin zijn de garage en enkele bijgebouwen overstroomd. Gelukkig is er nu geen springtij, anders zou het hier héél mooi zijn.”

Miserie

De waterellende doet het gezin nadenken over hun aankoop en verbouwingen. “Ik hoor dat de IJzer ter hoogte van ons gehucht nog enkele centimeters kan stijgen. Dan wordt het kantje boord. Het is allemaal miserie, hé. Ik zal een deel van de tuin moeten verhogen, zeker? En het huis in de mate van het mogelijke. Voorlopig proberen we positief te blijven. De zon heeft weer wat kunnen schijnen na zoveel dagen vol regen… de zonnepanelen hebben iets opgebracht.”

