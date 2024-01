Veel regen verwacht in West-Vlaanderen, noodnummer 1722 geactiveerd

Vanwege het risico op storm of wateroverlast activeert de FOD Binnenlandse Zaken maandagnamiddag het noodnummer 1722. Wie storm- of waterschade oploopt waarvoor bijstand van de brandweer nodig is, kan via het e-loket op www.17222.be of het telefoonnummer 1722 een aanvraag indienen. Enkel voor mogelijk levensbedreigende situaties kan 112 gebeld worden.

Voor de provincie Luxemburg heeft het KMI maandagmiddag code oranje afgekondigd. Op 24 uur kan er 50 tot zelfs 70 liter/m² neerslag vallen. Voor de provincies Luik, Henegouwen en Namen geldt code geel (25 tot 50l/m2 in 24 uur).

In de andere provincies lijken de criteria voor code geel net niet gehaald te worden maar komt het de komende 3 à 4 dagen ook tot aanzienlijke neerslaghoeveelheden. Vooral voor de provincie West- Vlaanderen moet de neerslag goed in het oog gehouden worden, gezien de vele neerslag die ook in het noorden van Frankrijk verwacht wordt.

Voor brandweeraanvragen heeft het e-loket de voorkeur: “het is de meest rechtstreekse manier om brandweerbijstand te vragen”, zegt de FOD. “Als je een digitale aanvraag doet via 1722 komt je aanvraag rechtstreeks bij de brandweer terecht. Als je 1722 belt zijn het nog steeds de operatoren in de noodcentrales 112 die de oproepen naar 1722 zullen behandelen. Zij behandelen de oproepen op gescheiden telefoonlijnen waardoor ze eerst de meest dringende oproepen naar 112 kunnen afhandelen.”

Wacht geduldig op de komst van de brandweerploeg na een aanvraag, en neem niet opnieuw contact op om te informeren waar de brand blijft, raadt de FOD nog aan.