Veel beloftes om wateroverlast in Ledegem tegen te gaan, maar het is nog niet voor morgen

De hevige regenval zorgde midden november in verschillende gemeenten in de omgeving van de Heulebeek voor serieuze wateroverlast. De bewoners van Wevelgem, Ledegem en Moorslede werden maandagavond uitgenodigd voor een infovergadering omtrent de problematiek. “Het zal spijtig genoeg niet de laatste keer zijn dat we iets dergelijks meemaken.”

Niet enkel de Westhoek, maar ook de omgeving van Moorslede, Ledegem en Wevelgem werd midden november getroffen de zware regenval. Zo stonden onder andere de Guido Gezellelaan en de Moorsledestraat in Dadizele en een gedeelte van wijk De Hemelhoek in Ledegem blank. “14 november en de dagen erna zal bij jullie in het geheugen gegrift blijven. De ramp is momenteel nog niet erkend, maar de kans is wel reëel dat dit wel gebeurt. Spijtig genoeg zal dit niet de laatste keer dat we getroffen worden door een dergelijk probleem. Door de opwarming van de aarde moeten we meer en meer rekening houden met wateroverlast”, aldus provinciegouverneur Carl Decaluwé. Hij opende maandagavond een infovergadering in het gemeentehuis van Ledegem. Ruim honderd aanwezigen tekenden present.

Individuele trajecten

Kevin Vromant van de Vlaams Milieu Maatschappij schetste wat er midden november is gebeurd. “Er viel 270 liter per m², drie à vier keer meer dan normaal. In Ledegem werd er een nooddijk gebouwde en plaatste de civiele bescherming pompen.” Dankzij die ingreep liep er geen water in de woningen in wijk de Hemelhoek. De komende jaren staan er verschillende initiatieven op til die verdere wateroverlast in de omgeving van de Heulebeek moeten voorkomen. “In het Riviercontract zijn er maatregelen opgenomen die binnenkort worden gerealiseerd. Aan de Hemelhoek komt er ook een definitieve dijk. Die stond al een tijdje op de planning, maar is net niet op tijd gekomen. We zitten nu in de fase waarin we een aannemer zullen aanstellen”, aldus Vromant. Daarnaast is het de bedoeling da ter individuele trajecten worden opgestart om te kijken hoe de bewoners zich beter kunnen beschermen tegen wateroverlast. “In de omgeving van de Heulebeek gaat het om een zeventigtal woningen waar men beroep kan doen op een deskundige die gratis advies geeft over welke maatregelen er kunnen genomen worden.”

Rampenfonds

Momenteel is de wateroverlast in de regio Moorsele, Dadizele, Ledegem nog niet erkend als ramp. Tot 30 januari kunnen getroffen bewoners een schademelding doen bij het Vlaamse Rampenfonds. “We hopen dat de ramp in april 2024 erkend wordt zodat de bewoners dan hun dossier kunnen indienen”, aldus Krist Verhasselt van het Rampenfonds.

Al vier keer slachtoffer op veertien jaar tijd

Onder andere Franky Bettens uit de Moorsledestraat in Dadizele woonde de infovergadering bij. “De voorbije veertien jaar werden we al vier keer getroffen door wateroverlast. In tegenstelling tot 2016 liep het water nu gelukkig onze woning niet binnen. Ik vind het vooral erg jammer dat het altijd zo lang duurt vooraleer er oplossingen verwezenlijkt worden”, aldus de getroffen Dadizelenaar. Extra waterbuffering op de site van het voormalige Dadipark moet in de toekomst ervoor zorgen dat Franky en andere Dadizelenaars gespaard blijven.

Bezorgd om Sint-Eloois-Winkel

Ledegems burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD) maakt zich vooral zorgen omtrent de omgeving van de Izegemsestraat in Sint-Eloois-Winkel. “We moeten het water komende vanuit Lendelede en het Steenbeekbos proberen tegen te houden. De buffering moet in die omgeving versterkt worden. Er werd nu in de omgeving van de Hemelhoek op minder dan 24 uur tijd een dijk van 220 meter gebouwd. Dat toont dat echt snel kan gaan.” Ook de Dadizeelse weerman Ward Bruggeman zakte af naar het gemeentehuis in Ledegem. “Midden november heb ik de situatie rond de Heulebeek nauw opgevolgd en de bewoners geïnformeerd. Ik wou vanavond deze problematiek opvolgen want ook in de toekomst zal er rekening gehouden moeten worden met het klimaat.”