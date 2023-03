Vannacht en morgen kans op sneeuw: “Oppassen voor gladde wegen”

Deze nacht en woensdagochtend is er in West-Vlaanderen grote kans op sneeuw. “In de loop van de nacht zakken de temperaturen naar het vriespunt en trekt er een storing vanuit Frankrijk over onze provincie. Er kan plaatselijk 1 tot zelfs 5 centimeter sneeuw vallen. Of de sneeuw zal blijven liggen, is afhankelijk van de temperaturen overdag, maar die schommelen hard in de voorspellingen”, legt weerman David Dehenauw uit. Het Agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt mensen om hun rijstijl aan te passen en zal paraat staan om te strooien waar nodig.

“Dinsdagavond wordt het langzaamaan droger, maar het blijft bewolkt”, vertelt weerman David Dehenauw. “In de loop van de nacht komt er vanuit het zuiden een storing opzetten. De temperaturen zakken dan naar het vriespunt en dan is de kans groot dat het zal sneeuwen in West-Vlaanderen. Morgenochtend trekt de storing van Zuid-West-Vlaanderen dan geleidelijk door naar het noorden. Plaatselijk mogen we 1 tot 5 centimeter sneeuw verwachten.”

“Afhankelijk van de temperatuurschommelingen kan het overdag terug gaan regenen”

Maar of die sneeuw lang zal blijven liggen, is de grote vraag. “Morgen in de loop van de dag voorspellen de modellen heel uiteenlopende dingen. Door zachte lucht vanuit Frankrijk kan de temperatuur stijgen en dan zullen de winterse buien overgaan in regen. Maar in de avond kunnen de temperaturen ook opnieuw zakken richting het vriespunt en kan het mogelijks opnieuw gaan sneeuwen. Daarom raden we mensen aan om de voorspellingen op de voet te volgen en woensdag extra voorzichtig te zijn op de baan of van thuis uit te werken.”

Strooidiensten op pad

De strooidiensten van Agentschap Wegen en Verkeer zullen de situatie op de voet opvolgen. “We bekijken het uur per uur. Vannacht zullen we waarschijnlijk op bepaalde plaatsen preventief uitrijden. Maar morgenochtend zullen de wegdektemperaturen wellicht nog schommelen rond het vriespunt en met de verwachte sneeuw kan het plaatselijk erg glad worden. Het heeft geen zin om nu al uit te rijden, want dan zal het zout gewoon wegspoelen. We raden iedereen aan om zijn rijgedrag aan te passen en uit te kijken”, vertelt Katrien Kiekens van Agentschap Wegen en Verkeer.