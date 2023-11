Vaarverbod op het IJzerbekken door wateroverlast

In het kader van de aanhoudende wateroverlast is op het volledige IJzerbekken een vaarverbod van kracht. Dat meldt de brandweer van de zone Westhoek. Het verbod geldt al minstens tot en met 24 november.

Door de hoge waterstanden en de snelle stroming is het onveilig om in de Westhoek het water op te gaan. Daarom werd voor het volledige IJzerbekken een vaarverbod ingevoerd. Het verbod geldt voor het scheepvaartverkeer, maar ook voor alle andere mogelijke activiteiten op het water. Na het crisisoverleg van donderdagochtend hekelde gouverneur Carl Decaluwé in dat verband kajakkers die zich op de IJzer hadden begeven.