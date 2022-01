Uitzonderlijk fenomeen in Oostende, Klein Strand onder water

Het Klein Strand in Oostende werd vanmiddag even deel van de Grote Zee. Om 14.55 uur was het hoogtij maar meteen ook springtij. Daardoor stond het Klein Strand onder water, iets wat niet vaak gebeurt.

Springtij treedt immers eens in de ca.15 dagen op en volgt gemiddeld ruim twee dagen na volle maan of nieuwe maan, zoals nu het geval was in de nacht van zondag op maandag. In beide constellaties werken de getijkrachten van de maan en van de zon in dezelfde richting en versterken elkaar maximaal.

Door de sterke noordwesterwind van 5 Beaufort met pieken tot 7 Beaufort op volle zee. Een gratis toeristische attractie te meer voor de vele winterse wandelaars op de dijk of het Westerstaketsel. Omwille van de veiligheid was de Wester- en Oosterhavendam wel afgesloten.

(ML)