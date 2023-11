Twee evenementen in Diksmuide afgelast door aanhoudende wateroverlast, ook n’Uniek en recyclagepark blijven dicht

Door de aanhoudende wateroverlast zijn in Diksmuide twee evenementen die in de Polderhalle zouden plaatsvinden afgelast. Dit na overleg met brandweer en hulpdiensten.

Twee evenementen afgelast

Het schoolbal van ’t Saam campus Aloysius dat voor dit weekend was voorzien, is afgelast. Directeur Isabelle De Keyser reageert met begrip voor de situatie. “Het is heel jammer. De leerlingen hebben veel werk gestoken in de organisatie en zagen er werkelijk wel erg naar uit, maar het is zeer begrijpelijk en ook de leerlingen hebben er alle begrip voor. We gaan op zoek naar een andere datum zodat het schoolbal toch nog kan plaatsvinden en het werk van de organisatie niet voor niets was. Maar er zijn op vandaag wel ergere dingen aan de hand.”

Ook ‘I love beenhespe’ van KSA Torenwacht Diksmuide is afgelast. “Jammer, maar tegen de natuur kunnen we niets beginnen”, klinkt het bij bondsleider KSA Torenwacht Joppe Degryse. “We hebben gelukkig wel nog heel wat bedrijven kunnen afzeggen en we kunnen rekenen op begrip van hun kant. We hadden 300 inschrijvingen en die hebben we allen via mail en Facebook verwittigd. Een heel werk, maar we hopen dat daar straks niemand aan de deur van de Polderhalle staat te wachten. We kunnen alleen maar hopen dat iedereen het tijdig ziet. We zijn aan het kijken voor een nieuwe datum, maar dat zal wellicht niet voor meteen zijn. Intussen zijn we ook een regeling aan het uitwerken om de aangekochte tickets terug te betalen.”

N’Uniek en recyclagepark blijven dicht

De sociale kruidenier n’Uniek op de Heernisse zal vrijdag ook niet opengaan. N’Uniek is een winkel voor inwoners die het financieel moeilijk hebben. Ze kunnen er voedings-, verzorgings- en huishoudproducten tegen een sterk verminderde prijs kopen. Ook het recyclagepark blijft zeker tot het weekend gesloten.