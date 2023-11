Trainingen en thuiswedstrijden Olympic Ledegem afgelast wegens wateroverlast op terreinen

Ook de terreinen van Olympic Ledegem worden getroffen door wateroverlast. Daardoor is de club genoodzaakt om alle trainingen en thuiswedstrijden af te gelasten tot en met komende zondag. Ook het kunstgrasveld staat deels onder water. De wedstrijd tegen Groene Duivels Ingooigem in derde provinciale C gaat zondag dus alvast niet door.

“We bekijken de situatie maandagmiddag en zullen dan verder informeren voor volgende week”, klinkt het. “We begrijpen dat dit niet leuk is, maar op dit moment is voetbal van ondergeschikt belang. We wensen iedereen die getroffen is door wateroverlast het allerbeste toe en veel courage.”