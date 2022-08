Touring verwacht meer pannes: “Zet airco in auto niet meteen op”

Touring roept automobilisten op hun voorzorgen te nemen tegen de hitte. De pechverhelper zegt in hitteperiodes tot 20 procent meer oproepen voor pech te krijgen. Onder meer de airco kan problemen veroorzaken.

“Ieder jaar stellen we ook vast dat vele pechvogels bijvoorbeeld niets te drinken hebben in de (verhitte) wagen”, zegt Touring in een persbericht. “Terwijl het met deze temperaturen absoluut noodzakelijk is om niet alleen de wagen te koelen, maar ook het lichaam.”

De temperatuur in een stilstaand voertuig stijgt volgens Touring na een halfuur al tot 46 graden als het buiten 30 graden is, na een uur zou dat al 56 graden zijn.

“Bij hoge temperaturen zie je meer automobilisten met pech langs de kant staan”, zegt Touring. “De voertuigen krijgen voornamelijk af te rekenen met batterij- en koelingproblemen. De batterij wordt extra belast door de airco die op volle toeren draait, en de koelingproblemen zijn vooral te wijten aan oververhitte motoren.”

Ook versleten of te weinig opgepompte banden laten het bij deze temperaturen sneller afweten, weet de pechverhelper.

Touring adviseert om bij het starten van de auto niet meteen de airco op te zetten, maar eerst een aantal minuten met de vensters open te rijden. De airco gaat ook best niet onder 24 graden om niet alle energie weg te nemen van de batterij, klinkt het.

“Het is ook aangeraden om het knopje voor circulatie van de binnenlucht te activeren zodat het systeem steeds afgekoelde binnenlucht opneemt en niet steeds de warme lucht van buiten moet afkoelen. Dit verhindert dat het koelingsysteem defect raakt. Vooral in files wanneer de motor niet kan afkoelen door de wind is dit belangrijk.”

Volg altijd het weerbericht in jouw gemeente via KW.be/weer