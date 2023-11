In de Noordstraat in het pittoreske Lo is een topgevel van hotel Oude Abdij omgewaaid. Twee auto’s werden geraakt door de brokstukken en liepen schade op. Er vielen gelukkig geen gewonden.

De brandweer van Lo-Reninge is sinds 13.30 uur bezig met het opruimen van brokstukken en het beveiligen van de topgevel. Daarvoor werd een houten constructie met een zeil aangebracht om waterinsijpeling te voorkomen. De brandweer was er ruim drie uren in de weer. (JH)