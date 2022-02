Tientonner van weg geblazen op N8 in Veurne, chauffeur gewond

Op de Ieperse Steenweg (N8) in Veurne is een tientonner vrijdagmiddag gewoon van de weg geblazen op het hoogtepunt van de doortocht van storm Eunice.

De grote vrachtwagen reed van Veurne richting Ieper maar tussen de open velden beukten rukwinden genadeloos in op het gevaarte. De trucker stuurde uit alle macht tegen maar werd gewoon van de weg geblazen en kantelde.

Rondvliegend glas

De brandweer van Lo-Reninge snelde ter plaatse om de bestuurder te bevrijden maar die kon op eigen kracht de cabine verlaten. Door rondvliegend glas raakte hij lichtgewond.

Ook de hulpdiensten hadden de grootste moeite om rechtop te blijven staan. Op dat moment begon het nog te regenen en zelfs te hagelen. De ziekenwagen die op de weg stond begon tijdens de rukwinden gevaarlijk heen en weer te wiegen.

Niet de eerste keer

Vooraleer de situatie nog erger werd, rukten de hulpdiensten weer in. De Ieperse Steenweg is plaatselijk afgesloten richting Ieper. De takelwerkzaamheden zullen lange tijd duren. Het is overigens niet de eerste keer dat een truck op die plaats van de weg wordt geblazen tijdens een storm. (JH)