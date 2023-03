Tientallen oproepen voor stormschade

De brandweer kreeg vrijdagmiddag enkele tientallen oproepen te verwerken voor stormschade. Vaak ging het om omgerukte bomen en kapotgewaaide zaken maar hier en daar was er ook echt schade. In Houthulst waaide een muur omver op straat en in Eernegem belandde een boom op het dak van een wagen.

Met het opzetten van de wind en het dalen van de temperaturen liepen ook de oproepen binnen bij Brandweer Westhoek. Vanaf 13 uur hadden zowat alle posten de handen meer dan vol. Veelal ging het om ontwortelde bomen of kleine zaken. In Stavele knapten elektriciteitskabels en kwamen los over de Notelaarstraat te hangen. In Lo was het fietspad aan de Lobrug een tijdlang versperd door een boom. Dat was ook het geval op een voetpad in de Lombardsijdestraat in Nieuwpoort en ook in Kortemark, Koksijde, Veurne en De Panne waaiden bomen om. In de Franslaan in Nieuwpoort begaf een raam het van een appartementsverdieping en in Oostduinkerke waaide een overkapping van een terras weg.

In de Zuidstraat in Veurne dreigde een boom in een tuin af te breken en op het jaagpad naast het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort te vallen. © (Foto JT)

Meer schade was er in de Duinkerkestraat in Nieuwpoort. Daar waaide een stuk van een schoorsteen van een hoge rijwoning om en belandde door een veluxraam. Op die manier zat er een gat in het dak en moest de brandweer met een ladderwagen ter plaatse komen om het dak weer waterdicht te maken. Ook in Houthulst was er schade. Daar waaide een muur om van een zaak op de hoek van de Markt met de Zevende Geniestraat en kwamen brokstukken op het voetpad en de rijweg terecht. En in de Bruggestraat in Eernegem waaide een boom uit een tuin om en belandde op het dak van een geparkeerde Seat Ateca. Dat dak liep flinke schade op. De brandweer was tot in de vooravond bezig met alle oproepen te verwerken. (JH)