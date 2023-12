Ook in Brugge waait het hevig. Zo speelde de wind zondagmiddag ook even parten tijdens De Warmste Week. Rond de middag ging langs de Hoefijzerlaan een tent waaien, zo schrijft Het Laatste Nieuws. Het zorgde even voor verkeershinder in de tunnel onder ‘t Zand, maar de politie kwam al snel ter plaatse om alles in goede banen te leiden.