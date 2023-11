Tak belandt van Ieperse vestingmuur op geparkeerde wagens: “Nog nooit meegemaakt”

In de Kanonweg belandde even na 8 uur een tak van een boom vanop de Ieperse vestingmuur over de weg. De tak kwam terecht op twee geparkeerde wagens en raakte net de voorgevel van een paar rijwoningen.

Brandweer Westhoek kwam ter plaatse om de tak te verzagen. De twee auto’s liepen schade op. Tijdens de interventie van de brandweer bleef de Kanonweg volledig onderbroken voor het verkeer.

Omarkhel Burhan (29) is de eigenaar van een van de beschadigde wagens. “Afgelopen nacht kwam ik van mijn werk en parkeerde ik hier. Vanochtend kwam de politie aankloppen op de deur om te melden dat mijn wagen beschadigd was door een boom. De voorruit is volledig vernield, net als een zijspiegel en autolicht. Er zit ook een serieuze deuk in de motorkap. Ik kan niet meer rijden en weet nog niet hoe ik op mijn werk kan geraken. Ik woon hier nu twee jaar en maakte het nog niet mee dat een grote tak of boom van de vestingmuur op deze weg viel.” (TP)