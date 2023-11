Stuk gevel van centrum De Rozenkrans in Oostduinkerke weggewaaid

Tijdens de doortocht van de storm deelde ook MFC De Rozenkrans in Oostduinkerke in de klappen. Een buitengevel en twee ramen sneuvelden waardoor de toegangsweg naar het internaat versperd raakte. “Maar alle kinderen zitten veilig in het internaat en moesten niet geëvacueerd worden”, zegt een verantwoordelijke.

De brandweer van Koksijde-Oostduinkerke kreeg de oproep even voor 11 uur binnen. MFC De Rozenkrans is gevestigd in de Albert I Laan in Oostduinkerke en heeft een internaat van het bijzonder onderwijs waar ook tijdens de vakantie nog kinderen verblijven. Om 11 uur waaide daar een stuk gevel om aan de toegangsweg van dat internaat. Momenteel zijn er een twintigtal mensen aanwezig.

Geen evacuatie

Aanvankelijk werd gemeld dat iedereen geëvacueerd moest worden, maar dat was niet het geval. “Alle kinderen zitten veilig binnen in het internaat en ondervinden hier geen last van”, zegt een verantwoordelijke. “We belden de brandweer omdat het de enige toegangsweg is en die snel vrij gemaakt moet worden.”

De brandweer maakte daar ook meteen werk van. “Een heel stuk van de topgevel waaide om en rukte twee kleine ramen en wat dakpannen mee”, zegt brandweerkapitein Filip Messeyne van post Oostduinkerke. “We ruimden alle bakstenen op zodat de weg terug vrij was. Daarnaast hebben we ook een stuk gevel beveiligd want de storm was in kracht aan het toenemen.”

Omwille van de felle regen die ook viel werden ook de ramen gedicht. De interventie van de brandweer duurde tot de middag (JH)