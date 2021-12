Dinsdagnamiddag worden beide strekdammen in Oostende ontruimd en afgesloten vanaf 17 uur tot 23 uur. Aanleiding zijn de slechte weersvoorspellingen.

Dinsdagnamiddag wordt een harde tot stormachtige wind verwacht uit het westen met windsnelheden tot 80 kilometer per uur en lokaal zelfs meer. In eerste instantie is de scheepvaartpolitie belast met toezicht, in tweede lijn PZ Oostende.