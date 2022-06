Straten blank na hevige onweersbuien in Zwevegem en Waregem

In Zuid-West-Vlaanderen was er van morgen hevige regenval. In Zwevegem en Waregem stonden straten onder water. Het KMI had regen- en onweersbuien voorspeld en gaf voor West-Vlaanderen tot rond 15 uur een code geel. Tussen 8 en 9 uur was even code oranje van kracht.

In Zwevegem viel de regen zondagmorgen soms met bakken uit de lucht. Dit zorgde niet voor grote problemen, maar toch werd de brandweer opgeroepen voor enkele kleinere zaken. Ook diende men de collega’s in Deerlijk ter hulp te schieten met zandzakjes.

Ellestraat

Een overstromingsgevoelig punt in Zwevegem is de Ellestraat. Waar de Slijpebeek onder de Ellestraat moet, was er vroeger bij hevige regenval altijd wateroverlast. Na grondige aanpassingswerken en het aanleggen van een spaarbekken, zijn de problemen zo goed als opgelost. Toch stond zondagmorgen de straat over een afstand van zo’n 50 meter opnieuw blank. Gelukkig waren de woningen nooit bedreigd en bleef het water er maar korte tijd staan.

De meeste automobilisten waagden zich toch om er door te rijden. Gelukkig zag de natgeregende fietser wel dat het moeilijk zou zijn om zijn weg te vervolgen en koos hij voor het naastgelegen Guldensporenpad. Het bespaarde hem in ieder geval een ongewenste douche…

Waregem

Het is vooral Zuid-West-Vlaanderen dat zwaar getroffen werd. De Ring van Waregem en de Zultseweg kregen ook heel wat water te slikken. Over de middag bleken de meeste problemen daar wel van de baan. Op sommige plaatsen is 30 liter water per vierkante meter mogelijk, waardoor heel wat straten moeilijk berijdbaar zijn. Brandweerzone Fluvia kreeg al meer dan 100 oproepen voor wateroverlast.

Plaatselijk kunnen de onweders fel zijn met veel neerslag op korte tijd (tot 30 l/m² of wat meer in 1 uur tijd), waarschuwt het KMI. Deze voormiddag vallen er nog vooral over het westen zeer regelmatig buien, waardoor sommige provincies tijdelijk opgeschaald worden naar een oranje waarschuwing. Dat was in West-Vlaanderen even het geval tussen 8 en 9 uur. Tot rond 15 uur geldt code geel, wat betekent dat’ je best waakzaam blijft. Aan het einde van de namiddag wordt het droger in het uiterste westen.

(GJZ/HH)