Straten afgesloten door hevige regenval, burgemeester vraagt om herfstbladeren van rooster te verwijderen

Het regende berichten op sociale media over straten en weilanden die te kampen hadden met wateroverlast. Door de hevige regenval werden een aantal straten in Anzegem afgesloten doordat ze volledig blank stonden. Ook voetbalclub Jong Anzegem liet weten dat hun voetbalvelden onbereikbaar waren. “De Vichtsesteenweg diende afgesloten te worden voor alle verkeer van het rond punt tot aan meubelzaak Aveza”, aldus het bestuur van Jong Anzegem. “Alle activiteiten op onze club zijn dan ook afgelast voor vanavond!”

Gemeente Anzegem communiceerde rond 15 uur dat een aantal straten afgesloten werden. Te beginnen met de Beekstraat, Knokstraat, Mosschaardstraat, Borrestraat, Schaagstraat en Brabantstraat in Waregem (op vraag van Waregem, maakt deel uit van de omleiding in Waregem) tot de Snoekstraat, Dompelstraat, Kleine Leiestraat, Walskerkestraat en de Vichtsesteenweg (tussen kruispunt met Steenbruggestraat en de rotonde aan de Kruisweg). Ook volgende straten zijn te mijden door wateroverlast: Groenstraat, Brandgatstraat, Elstweg , Vichtsesteenweg, Peter Benoistraat (ter hoogte van het kerkhof in Vichte).

Heel Anzegem te kampen met wateroverlast

Burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén) liet weten in een reactie omstreeks 17 uur dat heel de gemeente te kampen had met wateroverlast. “Beken en grachten zijn overvol en rioleringen kunnen het water niet voldoende slikken”, aldus burgemeester Devogelaere. “Gelukkig is er momenteel nog geen wateroverlast in huizen. De brandweer is reeds actief vandaag vanaf 10 uur deze voormiddag. Ook het gemeentepersoneel is ingezet. Er werden zandzakjes voorzien en een enkele kelder leeggepompt. Ik mag het waarschijnlijk niet zeggen, maar de mensen moeten de bladeren die de roosters van hun afvoerputje bedekken, opkuisen. Er zijn enorm veel bladeren gevallen deze dagen. De roosters liggen vol en dat verhindert de wegvloeiing van regenwater. De putten onder gemeentelijk beheer, worden twee maal per jaar gereinigd, dus daar zal het zeker niet aan liggen.”

Provincie mee verantwoordelijk

“Niemand kan ons van wateroverlast vrijwaren”, vervolgt de burgemeester. “Alleszins wijzen we toch naar de Provincie die haar werk niet doet. We dringen al twee jaar aan bij hen om het wachtbekken achter Molecule te baggeren. Dat bekken zou normaal gezien miljoenen liters water moeten kunnen slikken, maar het zit vol slib. In twintig jaar werd dit nog geen enkele keer verwijderd. Enorme hoeveelheden modder zitten erin. De reden hiervoor zou zijn dat ze er geen weg mee weten.” Het kabinet van Zuhal Demir (N-VA) was niet meer te bereiken om duidelijkheid te scheppen over wat de regering tegenhield om het licht hiervoor op groen te zetten. “Daardoor is er in Vichte extra veel wateroverlast”, vervolgt Devogelaere.

Mensen gaan toch thuis geraken

Op sociale media was er te lezen dat burgers zich zorgen maakten of ze wel hun huis konden bereiken met de auto of de fiets. “De mensen gaan thuis geraken”, verzekerde de burgemeester. “Het is op eigen risico om er met de auto door te rijden. Alleszins zijn de straten niet toegankelijk voor wie er niet moet zijn. Op bepaalde plaatsen zie je de straat niet meer, dus als je de straat niet goed kan inschatten, beland je in de gracht.” Alleszins vindt de burgemeester dat we niet moeten klagen als we naar Diksmuide en omstreken kijken. “Daar is het waterpeil tachtig centimeter gestegen!”, besluit Devogelaere.