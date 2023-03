Stormwind haalt Slingerkruis neer

De stormwind heeft korte metten gemaakt met een idyllisch plekje in de landelijke Slingerstraat in Menen. Het houten kruis met Christusbeeld op de kruising met de Galgestraat is van zijn stenen sokkel gedonderd en verpletterde in zijn val het Christusbeeld.

Het kruisbeeld, dat bekend staat als het Slingerkruis, staat gecatalogeerd als bouwkundig erfgoed en is een herinnering aan Clémentine Anna Delva (1810-1846). 177 jaar geleden, op 1 maart 1846, verongelukte de 36-jarige Clémentine op die plek met haar koets. Ze was de echtgenote van burgemeester van Menen Aimé Rembry (1806-1878). Haar zoon Aimé Rembry-Barth was arts en beschreef als archivaris van de stad Menen de geschiedenis van zijn thuisstad in vier boekdelen.