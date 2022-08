Stormloop op opgepompt grondwater van Jabbeekse bouwwerf, dat gratis ter beschikking is: “Een lange file”

Het grondwater dat op bouwwerven wordt opgepompt, belandt doorgaans rechtstreeks in de riolering en dat zet in periodes van grote droogte kwaad bloed bij veel mensen. De Oudenburgse bouwfirma Build4Ever toont dat het ook anders kan.

“Ik had ergens iets gelezen over een gelijkaardig initiatief in Leuven, waar een aannemer een grote watercontainer plaatste op zijn bouwwerf. Het opgepompte grondwater wordt daarin opgevangen en al wie dat wil, kan het gratis komen aftappen. Een supergoed idee dat eigenlijk nog veel meer navolging verdient. Hopelijk stemmen dergelijke initiatieven tot nadenken”, zegt Randy Van Oyen, de werfleider in Jabbeke.

Op zijn werf krijgen de Jabbekenaars zelfs nog een extra service: de aannemer stelt gratis en voor niets ook een watertank van 1.000 liter én een aanhangwagen beschikking. “Niet iedereen heeft thuis immers een aanhangwagen staan hé, en je moet ook al plaats hebben voor zo’n watercontainer”, glimlacht Randy. Of hij geen schrik heeft dat hij zijn aanhangwagen niet meer terugziet? “We gaan uit van de goodwill van de mensen”, zegt hij.

Lege regenputten

En de regenputten staan droog, da’s duidelijk. Sinds gisterochtend kwamen er al tientallen gegadigden opdagen aan de werf. “We hadden natuurlijk wel zo’n vermoeden dat het in deze periode zou aanslaan, onze regenput thuis is ook zo goed als leeg. Maar dat het zó’n overrompeling zou worden? Daar sta ik toch wel van te kijken, ja. We zijn al tot zondag ‘volgeboekt’ en gisteren stonden de mensen hier zelfs in een lange file”, klinkt het.

Yarno De Vlieghere uit Varsenare komt vandaag water halen voor zijn schaapjes. “Ik zag dit op Facebook en heb meteen een berichtje gestuurd. Super, dit initiatief, want onze regenput staat ook zo goed als droog”, klinkt het. “Eigenlijk wordt dit veel te weinig gedaan hé”, zegt werfleider Randy Van Oyen nog. “Op eender welke bouwwerf in Vlaanderen komt er per kwartier zo’n duizend liter grondwater in het riool terecht en al dat water gaat dus verloren. Best begrijpelijk dat dit bij veel mensen kwaad bloed zet.”