Storm op komst: Oostende neemt enkele voorzorgsmaatregelen

Vannacht (6 december) wordt stormweer verwacht met veel regen en tijdelijk sterke rukwinden. Het stormweer duurt wellicht het hele weekend. Vermijd daarom onnodige verplaatsingen en blijf zoveel mogelijk binnen. Het noodnummer 1722 is actief voor brandweerhulp.

In de nacht van 6 op 7 december wordt stormweer verwacht met veel regen en tijdelijk sterke rukwinden. Het stormweer duurt wellicht het hele weekend. Vermijd daarom onnodige verplaatsingen en blijf zoveel mogelijk binnen. Ga niet wandelen in parken en bossen en maak losse voorwerpen op terrassen of in tuinen goed vast of neem ze binnen. Blijf ook weg van de Strekdammen en het Staketsel, ze zijn uit voorzorg afgesloten. Omwille van veiligheidsredenen is Sportpark De Schorre vanaf vrijdagmiddag 6 december 17.00 uur niet toegankelijk voor outdoor sporters en wandelaars en dit tot en met zondagavond.

Noodnummer 1722 actief

Als je tijdens of na dit noodweer brandweerbijstand nodig hebt voor stormschade, maar niemand (potentieel) in gevaar is, kan je via 1722 brandweerhulp vragen. Gebruik hiervoor bij voorkeur het e-loket op https://www.1722.be/nl/index.html.