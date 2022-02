Storm Eunice houdt lelijk huis in Oostende, vooral in de wijken Stene en Mariakerke is de schade groot

Oostende Storm Eunice heeft in Oostende lelijk huisgehouden. Op verschillende plaatsen is de schade groot. De brandweer had alle moeite om de oproepen de baas te kunnen en zal nog uren bezig zijn. Vooral in de buurt van de wijken Stene en Mariakerke werd de grootste schade gemeten.

In Oostende werd een windsnelheid gemeten van maar liefst 133 kilometer per uur. Voor de brandweer onmogelijk om tussen 14 en 18 uur – het piekmoment van de storm – de ladderwagen in te zetten voor interventies op hoogte. Pas nadat Eunice ging liggen kon de brandweer opnieuw interventies op hoogte uitvoeren. Ondanks dat had de brandweer de handen vol met de verwerking van alle oproepen. Voorlopig is het nog onduidelijk hoeveel dat er precies waren. Ook zaterdag zal de brandweer nog de hele dag in de weer zijn.

Omgevallen bomen, afgewaaide dakpannen en schade aan gevels: storm Eunice zorgde voor heel veel schade. Zo werden de glazen ramen van Urbano, een bedrijf die mobilhomes verhuurt en verkoopt, aan diggelen geslagen. Het glas kwam deels op de parking, maar ook voor een deel op de openbare weg terecht. Op dat moment waren drie personeelsleden aanwezig in de winkel. Die verlieten de zaak op tijd. Toen ook het dak dreigde weg te waaien sloot de politie het stuk Torhoutsesteenweg af voor alle verkeer.

Patrouillerende brandweer

In Snaaskerke kantelde een vrachtwagen door een hevige windstoot. De chauffeur kwam daarbij met zijn gevaarte in de gracht terecht en raakte daarbij lichtgewond. In de Spalaan waaide een dak van een huis in aanbouw. De politie sloot de straat af voor het verkeer en de brandweer beveiligde de zone. Het gaat om een dak van 10 op 12 meter.

De brandweer patrouilleerde door de straten. Alles wat loszat of loslag werd verwijderd. De strekdammen en het staketsel werden afgesloten en dat was maar goed ook. Het water klotste over de strekdammen. De strekdam bewandelen was uiterst gevaarlijk geweest. Toch waagden enkele waaghalzen zich aan een wandeling op het strand. Het was vechten tegen de harde wind. De hoge golven zorgden voor heel wat kijklustigen op de zeedijk. Ook zij hadden het moeilijk om rechtop te blijven staan.

Ter hoogte van het Oostendse Stadhuis viel een boom om van maar liefst 15 meter hoog. © Jeffrey Roos

Pendelbussen vervangen tram

In de Torhoutsesteenweg kwam net voorbij de grens van Oostende met Leffinge (Middelkerke) een boom terecht op de openbare weg. Een rijvak van de drukke steenweg werd afgesloten en de politie leidde het verkeer rond het obstakel op de weg. Ter hoogte van het Oostendse Stadhuis viel een boom om van maar liefst 15 meter hoog. Spectaculair was het wel en heel wat mensen namen dan ook foto’s van de omgevallen boom.

De Kusttram reed de hele middag niet. Er werden pendelbussen ingezet door De Lijn, maar toen de storm op zijn hoogtepunt was, werden ook de bussen op stal gehouden. Verder beleefde een vrouw die in de wijk Nieuwe Stad woont in Oostende de schrik van haar leven toen de muur van haar tuin het begaf. Buurtbewoners snelden de vrouw te hulp om alle losliggende stukken te verwijderen. De skatepiste van De Veiling werd voor onbepaalde tijd gesloten toen een deel van het dak wegwaaide.

Een gedeelte van de koepel van de Astropolis waaide weg. De technische Dienst van de Stad kwam poolshoogte nemen. Verder waren het vooral dakpannen die in het rond waaiden. In de Prins Albertlaan op de grens van Oostende met Bredene kwamen dakpannen op een wagen terecht. De wagen raakte daarbij zwaar beschadigd. En op een werf van de verkaveling Mispel raakten enkele huizen in aanbouw beschadigd toen een deel van de gevel instortte.

Tegen 20 uur was storm Eunice over haar hoogtepunt. Ook de volgende dagen beloven nog onstuimig te worden. (JRO)