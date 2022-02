Storm Eunice blaast dak weg van John (64): “Overal in de straat lagen brokstukken”

John Capon zag vrijdag zijn hele dak wegwaaien nadat storm Eunice zich van haar sterkste kant liet zien. “Ik had amper een half uur eerder het nummer 1722 gebeld om te melden dat er een stuk van mijn dak was losgekomen.”

John Capon uit de Spalaan beleefde vrijdagmiddag de schrik van zijn leven. Zijn dak begaf het onder de druk van storm Eunice en kwam deels op het dak van de buren en in de straat terecht.

“Ik ben ongeveer om 13 uur thuis gekomen”, vertelt John een dag nadat Eunice zijn hele dak afscheurde. “Ik was eigenlijk vooral bezorgd om mijn tuinhuis. Toen ik mijn tuinhuis ging nazien, merkte ik dat een deel van het dak was losgekomen.”

John haastte zich naar binnen en besloot om het nummer 1722 te bellen. Dat is het nummer waarop je de brandweer kan bereiken om eventuele schade te melden, zonder dat er levens in gevaar zijn. “Daar wisten ze me te vertellen dat ze voorlopig niets konden doen en dat ik beter een dakwerker kon bellen, want er was geen gevaar voor mensen. Zo schatte ik het toch in. Mijn vermoeden dat ik maar beter snel iemand kon bellen bleek achteraf gezien toch de juiste beslissing, maar tegen dan was het uiteraard al te laat.”

Enorme ravage

Een half uur nadat John de telefoon had dichtgelegd hoorde hij een hels lawaai. “Ik wist meteen dat het dak weg was”, zegt de man met een diepe zucht. “Het lawaai was immens. Ik durfde haast niet naar buiten, want ik wist niet wat ik zou aantreffen. De ravage was enorm. Overal in de straat lagen brokstukken. Het dak was deels overgeheld op het dak van de buren en lag deels in de voortuin van zowel mijn huis als dat van de buren.”

Daarop belde John meteen de brandweer. “Die waren erg snel ter plaatse, maar konden niet veel meer doen. Het kwaad was ondertussen geschied. De politie sloot daarop de straat af in geval er brokstukken zouden wegwaaien, want de storm woedde op dat moment nog hevig en was nog niet op haar hoogtepunt.”

Vogel voor de kat

Zaterdag likt John zijn wonden. “Ondertussen is de verzekering al langsgekomen en heeft mijn dakwerker belooft om tegen het begin van de week langs te komen. Ook die mensen worden overstelpt met vragen naar hulp. We waren een vogel voor de kat met dergelijke windsnelheden.”

“We bevinden ons vlakbij de luchthaven en dat is een open vlakte. De hele straat deelt in de brokken. Auto’s en vooral daken raakten hier beschadigd. Nu maar hopen dat alles snel hersteld is en dat het niet regent, want daar heb ik enorm veel schrik voor. Dat zou ervoor zorgen dat de schade nog groter wordt”, besluit John.

(JRO)