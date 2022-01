Storm Corrie veroorzaakt kliffen van 2 meter hoog, schade blijft anders beperkt

Storm Corrie zorgde voor rukwinden aan de kust, maar de schade bleef beperkt tot een tiental oproepen. Aan zee kwamen heel wat mensen kijken naar het stormtij waarbij hoge golven spectaculair inbeukten op het strand. Zo zijn er in Knokke-Heist hoge zandkliffen van ruim 2 meter ontstaan



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Storm Corrie zorgde in Nederland voor schade en verkeersoverlast. Bij ons ging het er minder fel aan toe, maar toch waren er hier ook rukwinden tot 90 km/u. De kust had dan weer af te rekenen met stormtij, zonder overstromingsgevaar weliswaar. Stormtij ontstaat omdat het hoog water is in combinatie met een stevige wind die vanuit zee het water richt kust blaast.

“De stand van het water is tot 1,2 meter boven de gewone stand gegaan”, licht Steve Timmermans van Afdeling Kust toe. Vanaf 5,6 meter is de drempel van stormtij overschreden en we zaten daar net boven met 5,7 meter. Vanaf 5,9 meter hebben we een gevaarlijk stormtij, maar dat hebben we dus niet bereikt.” De hoge golven lokten alvast heel wat nieuwsgierigen naar zee. De strekdammen en havendammen werden aan de hele kust afgesloten voor bezoekers, maar heel wat mensen kwamen toch naar het strand om naar het natuurgeweld te kijken.

Surfclub

In Oostende bereikte het water de surfclub Inside – Outside op het sportstrand. Het water liep gelukkig net niet binnen. Dat het water zo ver geraakt is redelijk uitzonderlijk. De afgelopen jaren werden de stranden immers opgehoogd. “Het strand werd hier gedeeltelijk genivelleerd en verlaagd voor de surfclub. Wij waren zelf verrast dat het water tot aan de zeedijk kon komen, maar blijkbaar hebben de stadsdiensten daar lager genivelleerd dan afgesproken waardoor het water tot de zeedijk kan komen. Dat zijn zaken die we zullen moeten bijsturen”, zegt Timmermans.

De kusttram bleef rijden. © Peter Maenhoudt

De situatie liep echter nergens uit de hand. Er waren wel een tiental oproepen voor stormschade bij de brandweer van Oostende, maar dit telkens voor kleinere zaken.

Het staketsel werd ingepalmd door de zware zee. © Peter Maenhoudt

Veilige doorgangen

Ook in Knokke-Heist viel de schade al bij al mee. Wel zijn er opnieuw hoge zandkliffen van ruim 2 meter ontstaan. Oppassen is dus de boodschap!

Zandkliffen van twee meter hoog. © DM

“Dinsdag gaat de dienst Stadsonderhoud meteen aan de slag om met een wiellader een aantal veilige doorgangen te voorzien van de hoog- naar de laagwaterlijn”, laat de gemeente weten. Later zullen de kliffen definitief afgebroken worden. Dat gebeurt door Maritieme Dienstverlening en Kust. “Omdat we in de nacht van dinsdag op woensdag nog een vrij hoge waterstand verwachten (5,40 m) en donderdag springtij, wachten we met breken tot daarna”, aldus Maritieme Dienstverlening en Kust. (DM)