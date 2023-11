Storm Ciarán op komst, code oranje afgekondigd: “Mijd bossen en parken, zeker in West-Vlaanderen”

Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) raadt natuurliefhebbers aan om zich tijdens de doortocht van storm Ciarán zeker in de provincie West-Vlaanderen niet in bossen en parken te wagen. Maar ook elders is voorzichtigheid geboden, ook in de dagen na de storm, zegt het agentschap woensdag.

Het KMI heeft wegens storm Ciarán voor donderdag code oranje afgekondigd in West-Vlaanderen. De wind kan daar snelheden halen van 90 tot 110 kilometer per uur.

De toegang tot natuurgebieden is bij stormweer op eigen risico, zegt Natuur en Bos. “Omdat door de late herfstintrede er nog veel bladeren aan de bomen hangen zijn de takken gevoeliger voor hevigere windstoten. We vrezen dan ook voor veel omgewaaide bomen en afgebroken takken”, zo staat in een persbericht van het agentschap. Ook de dagen na de storm kunnen er nog onstabiele bomen of loshangende takken naar beneden komen, waarschuwt het nog.

Sommige parken en bossen zullen fysiek afgesloten worden, maar dat is niet altijd mogelijk. Het ANB vraagt om steeds de lokale aanwijzingen te respecteren.

De stad Antwerpen kondigde eerder aan dat de parken en begraafplaatsen na Allerheiligen zullen sluiten. En in Brussel zijn het Zoniënwoud en de gewestelijke parken, natuurreservaten en bossen vanaf woensdagavond gesloten.

De storm kan ook gevolgen hebben voor lokale evenementen of attracties. Zo kondigde Boudewijn Seapark in Brugge bijvoorbeeld aan dat de buitenattracties donderdag gesloten zullen zijn.

