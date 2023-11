Storm Ciarán: ochtendspits op het spoor kan normaal verlopen

De ochtendspits op het spoor kan vrijdag normaal verlopen. Dat meldt spoorwegnetbeheerder Infrabel. De schade na doortocht van storm Ciarán is de voorbije nacht overal weggewerkt, klinkt het.

Het treinverkeer ondervond donderdag heel wat hinder van de doortocht van herfststorm Ciarán. Heel wat treinen werden afgeschaft of ingekort en tot 20 uur donderdagavond gold er een algemene snelheidsbeperking voor 80 km/u voor het binnenlandse treinverkeer.

Die hinder zou intussen voorbij moeten zijn. De technische ploegen van Infrabel hebben de voorbije nacht de resterende schade aan de spoorinfrastructuur hersteld en alle incidenten zijn opgelost, klinkt het rond 5 uur, waardoor er op alle spoorlijnen treinverkeer mogelijk is.

De ochtendspits zou in principe dus normaal moeten verlopen, aldus nog Infrabel, al is het altijd mogelijk dat er hier en daar nog wat vertragingen of afschaffingen zijn.