Storm Ciarán: nog code oranje voor kust, andere regio’s naar code geel

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) heeft donderdag kort na 17 uur het waarschuwingsniveau oranje opgeheven. Heel België staat nu op code geel, met uitzondering van de kust, waar oranje van kracht blijft.

Het ergste van storm Ciarán is voorbij maar het blijft de komende uren winderig met rukwinden tussen 70 en 90 km/u in het binnenland, tot zelfs plaatselijk 100 km/u in het westen. Aan zee kunnen de rukwinden nog 90 tot 100 km/u halen of zeer lokaal iets meer, luidt het. Code oranje geldt er tot 21 uur.

Op het eind van donderdagavond en deze nacht blijft de kust de enige regio die code geel houdt, met rukwinden nog tot 90 en later 80 km/u, tot vrijdag omstreeks 8 uur.