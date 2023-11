Storm Ciarán: brandweerzone Fluvia ontvangt 64 oproepen voor stormschade, er worden gratis zandzakjes aangeboden

In het zuiden van West-Vlaanderen kwamen donderdagochtend omstreeks 6 uur de eerste oproepen voor stormschade binnen. Tegen 9 uur stond de teller bij zone Fluvia op 64 oproepen.

De oproepen gaan voornamelijk over omgewaaide bomen, takken op de openbare weg en weggewaaide dakpannen en losgekomen dakgoten. Ondertussen zijn er zowat dertien teams op pad, zo goed als uit elke brandweerpost. Zij hebben al 24 oproepen kunnen afhandelen.

1722

“Als advies geven we mee om zoveel als mogelijk te registreren via www.1722.be. Via het e-loket komen de aanvragen direct in onze dispatch terecht. Er zijn heel wat aanvragen, dus opnieuw contact opnemen (tenzij de inwoners het zelf hebben kunnen oplossen, dan is het fijn om hiervan op de hoogte te worden gebracht) heeft dus eigenlijk geen nut”, klinkt het bij de brandweerzone.

Gratis zandzakjes

“Ook geven we nog even mee dat inwoners op het recyclagepark terecht kunnen voor gratis zandzakjes in geval van overstromingen. Dat zijn specifiek de recyclageparken in de gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wielsbeke, Wevelgem en Zwevegem. Ook bij Imog Moen in Imog Harelbeke kan er tijdens de openingsuren zandzakjes worden opgehaald (voor particulier gebruik)”, aldus nog de brandweerzone.