Stand van zaken over wateroverlast: geen bijkomende problemen in West-Vlaanderen

Dankzij de iets drogere periode zijn in de nacht van donderdag op vrijdag geen noemenswaardige nieuwe problemen opgedoken in West-Vlaanderen. Momenteel daalt het waterpeil overal. Anderzijds blijft het afwachten wat de nieuwe regenzone zaterdag zal brengen, meldt het provinciebestuur.

De Westhoek heeft al meer dan een week te kampen met wateroverlast. De relatief droge periode heeft er wel voor gezorgd dat het waterpeil overal een dalende trend vertoont. Die daling verloopt op sommige plaatsen zelfs sneller dan verwacht. Vooral in Haringe (Poperinge) en Fintele (Lo-Reninge) kunnen wel nog piekwaarden gemeten worden. De waarden zouden echter nog maar de helft van de pieken van de afgelopen dagen zijn.

In Diksmuide en deelgemeente Woumen zijn de alarmdrempels vrijdagochtend niet meer overschreden. Ook de Winterdijk houdt nog steeds stand, al waren er wel enkele kleine herstellingen nodig. Op de top van de dijk werden ook enkele niet-kritieke doorsijpelingen vastgesteld. Dankzij de pompinstallaties kunnen stijgingen binnen de dijk onder controle gehouden worden. De experten van de Vlaamse Waterweg volgen de situatie op de voet op en zijn stand-by om waar nodig in te grijpen.

Ook vanuit het zuiden van de provincie is er volgens de crisiscel voorzichtig positief nieuws. De toestand in de regio Ieper ter hoogte van de Heidebeek en de Poperingevaart stagneert. Het water blijft er op een aantal plaatsen wel nog met het alarmpeil flirten. In Ledegem werd donderdag nog in allerijl een nooddijk opgetrokken, maar ook daar lijkt de stand van de Heulebeek voorzichtig te dalen. “Als dit lang genoeg kan aanhouden, creëert dit opnieuw een beetje marge voor de volgende neerslagzone”, klinkt het.

Nieuwe neerslag

Vanaf vrijdagnacht en op zaterdag voorspelt het KMI immers dat er opnieuw een neerslagzone over België zal trekken. Tijdens lange periodes van regen zou op sommige plaatsen tot meer dan 15 liter water per vierkante meter kunnen vallen. Het westen van het land zou opnieuw het meeste neerslag te slikken krijgen. Ook voor komende week zijn de weersvoorspellingen nog vrij wisselvallig.

Uiteraard blijft nog steeds op alle mogelijke manieren ingezet worden op het lozen van water richting de zee. In dat kader wordt het pompen vanuit de polders in het Lo-kanaal stopgezet, zodat meer water door kan naar zee. Om een grote afvoer naar Nederland mogelijk te maken wordt bijvoorbeeld ook het scheepvaartverkeer op het kanaal Gent-Terneuzen gestremd. De op het terrein aanwezige pompcapaciteit wordt ook nog voortdurend geoptimaliseerd.

Vrijwilligers

Veel mensen bieden hun hulp aan om bijvoorbeeld zandzakken te vullen. “Dit wordt sterk gewaardeerd, maar op dit ogenblik krijgen zij voldoende ondersteuning van collega’s uit niet-getroffen regio’s”, klinkt het echter. Gouverneur Carl Dewaluwé benadrukt dat burgers nog het meest kunnen helpen door voor elkaar te zorgen en in de eigen omgeving na te gaan waar een handje kan toegestoken worden. Het aantal interventies is voor Brandweer Westhoek dankzij de drogere periode ook genormaliseerd. Afgelopen nacht ging het om zeven interventies. Sinds de wateroverlast deed de brandweerzone Westhoek echter liefst 1.250 interventies, zowat 20 procent van het aantal interventies dat ze normaal op jaarbasis uitvoeren. In de andere zones van de provincie West-Vlaanderen was het de voorbije periode wel druk, maar was er van een dergelijke piek geen sprake.