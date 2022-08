Stadsbestuur Kortrijk waarschuwt: “Spring ook tijdens een hittegolf niet in de Leie!”

De komende periode wordt een hittegolf voorspeld met dagen van 25graden en meer. Dit weekend worden zelfs pieken tot 35 graden verwacht. Stad Kortrijk heeft voor deze uitzonderlijk warme periode een acht punten hittenoodplan klaar. De stad waarschuwt dat zwemmen in de Leie of de vaart verboden en bovendien gevaarlijk is

Inwoners van Kortrijk kunnen steeds terecht bij het centraal meldpunt 1777. Je kan dit nummer gratis bellen van maandag tot en met vrijdag tijdens de kantoortijden van 9u tot 17u voor allerhande problemen. Bij vragen rond thuiszorg, huisvesting en welzijn kan je terecht bij het Sociaal Huis of wijkcentra, waar je ook verkoeling kan zoeken tijdens de hitte.

Als derde punt raadt de stad de Dienst Thuiszorg aan, te bereiken op 056 24 46 53. Je kan bij hen terecht voor alle bestellingen en vragen rond maaltijden aan huis. De Samana boodschappenlijn voor ouderen blijft eveneens bereikbaar op weekdagen tussen 10u en 12u op het nummer 0800 95 001.

Medewerkers

Naast haar inwoners denkt Stad Kortrijk ook aan haar medewerkers. Stadsmedewerkers die buiten werken mogen volgens de zomerregeling vroeger beginnen werken en meer (korte) pauzes nemen. Ook de Kortrijkse groendienst en gemeenschapswachten zijn extra waakzaam voor flora en fauna.

Heb je zelf dieren? Laat ze niet achter in de auto, zorg voor voldoende koel drinkwater en de nodige beschutting tegen de zon. Als laatste punt waarschuwt de stad dat zwemmen in de Leie of de vaart verboden en bovendien gevaarlijk is. Wie verkoeling zoekt, kan terecht in het zwembad LAGO Kortrijk Weide en het openluchtzwembad LAGO Kortrijk Abdijkaai.