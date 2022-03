Stad Oostende lanceert oproep: controleer graven op stormschade

Naar aanleiding van de stormen in februari is er heel wat schade op de stedelijke begraafplaatsen. Stad Oostende doet een oproep naar de houders van een grafconcessie om de graven na te kijken en indien nodig in ere te herstellen.

Als gevolg van de zware stormen die van 18 tot 21 februari over ons land trokken, was er ook in Oostende heel wat schade. Ook de begraafplaatsen werden jammer genoeg niet gespaard. Daarom roept Stad Oostende alle houders van een grafconcessie op om de graven na te kijken en indien nodig in ere te herstellen.

Houder verantwoordelijk

Een concessie is het huren van een rustplaats op de begraafplaats. Dit kan gaan over een grondconcessie, een columbariumconcessie of een concessie op het urnenveld. Deze concessies worden afgesloten voor een bepaalde duur. Het is de houder van deze concessie die verantwoordelijk is voor het onderhouden van het graf.

“We doen deze algemene oproep via verschillende kanalen omdat we niet altijd beschikken over alle gegevens van de nabestaanden. Het graf onderhouden blijft immers de verantwoordelijkheid van de nabestaanden,” aldus schepen van Burgerzaken en Toegankelijkheid Hina Bhatti.