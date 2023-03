Springtij en wind laten zich voelen aan de kust

Vanmiddag om15.01 uur was het in Oostende hoogwater en springtij en stond er op dat moment een stormachtige noordwesterwind van 6 Beaufort aan de kust tot 7 à 8 Beaufort op zee met golven van 2 tot 3 meter.

In de havengeul zelf steeg het water tot ca. 1 meter onder het kaainiveau. Er was ook geen uit- of ingaand scheepvaartverkeer. Een gedeelte van het Klein Strand liep onder water en de west- en oostdam waren afgesloten voor wandelaars en fietsers wegens de brekende zeeën die vooral over de oostdam golfden.

Het westerstaketsel was wel bereikbaar. Voor vanavond ruimt de wind naar het zuidoosten en zwakt af tot ca. 4 Beaufort.