Sneeuw op komst: woensdag grote kans op sneeuwtapijt in onze provincie

Sneeuwpoppen en winterpret in aantocht: de schoolgaande jeugd mag naar alle waarschijnlijkheid woensdagnamiddag rekenen op urenlang sneeuwplezier. Volgens West-Vlaams weerman David Dehenauw zullen verschillende plaatsen in onze provincie halfweg deze week bedekt worden door een mooi sneeuwtapijtje: “In de regio rond Kortrijk is de kans het grootst, maar aan de kust zal het geen winterwonderland worden”, klinkt het.

Na het geflirt met de lichte, smeltende sneeuwval van afgelopen weekend lijkt het dan eindelijk tijd voor het echte werk. Volgens de huidige weermodellen is de kans groot dat we woensdag getrakteerd worden op een mooie sneeuwlaag van enkele centimeters, al zal er toch een deel van de West-Vlamingen het sneeuwballengevecht moeten missen.

12 tot 24 uur blijven liggen

“Als er woensdag neerslag valt, dan zal het sowieso sneeuw zijn. Maar wel vooral in het zuid-oosten en oosten van het land. Voor West-Vlaanderen betekent dit dat alle gemeenten die dichter aan Wallonie, Frankrijk en Oost-Vlaanderen grenzen, het meeste kans maken op enkele centimeter sneeuwval. Aan de kust zal het volgens de voorspellingen te warm zijn, daar zullen ze het zonder sneeuwtapijt moeten stellen”, aldus meteoroloog David Dehenauw.

Wie in Zuid-West-Vlaanderen, de ruime regio rond Roeselare en de zuidelijke Westhoek woont haalt dus maar beter de sleeën en handschoenen boven, want die witte winterpracht zal naar alle waarschijnlijkheid 12 tot 24 uur blijven liggen. “De temperatuur blijft woensdag de hele dag en nacht rond het vriespunt schommelen, behalve in de kustgemeenten dus. Donderdag overdag zal het kwik dan ook in de rest van de provincie beginnen stijgen tot 2 à 3 graden Celsius, met als gevolg dat de sneeuw weer zal smelten”, besluit David.