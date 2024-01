Sneeuw in West-Vlaanderen: al een flinke 2 à 3 centimeter in Kortrijk, volledig droog in Brugge

Na heel wat wisselvallige voorspellingen van de afgelopen dagen is het dan toch zover: in tenminste de helft van onze provincie zullen de straten, bomen en daken er tegen vanavond iets witter uitzien. Rond 11 uur vielen in een aantal zuidoostelijke West-Vlaamse gemeenten al de eerste sneeuwvlokken uit de hemel.

“Iedereen wil graag details, maar bij sneeuwval veranderen de weermodellen echt constant”, gaf weerman David Dehenauw woensdagochtend toe. “Hoe het er nu uitziet, zal de eerste sneeuw in West-Vlaanderen in de late voormiddag of net op de middag vallen. Dat begin helemaal in de uithoeken van Avelgem, om dan stelselmatig in een schuine lijn door te schuiven. De meeste modellen zijn het erover eens dat er sneeuw zal vallen in alle gebieden die onder de denkbeeldige grens tussen Poperinge en het Antwerpse Turnhout liggen. Maar reken op een marge van ongeveer 20 kilometer.”

Tot 5 centimeter

Een dun sneeuwlaagje in Zonnebeke. © gf

Voor West-Vlaanderen betekent dat dat de regio rond Poperinge, Diksmuide, Hooglede en Ruiselede waarschijnlijk de laatste plaatsen zijn waar een laag van ongeveer 1 centimeter sneeuw zal liggen. Alles boven de sneeuwgrens tussen Poperinge en Beernem – waaronder dus alle kustgemeenten, regio Brugge en het noordwestelijke deel van de Westhoek – heeft weinig kans op sneeuw, het is het natuurlijk nooit uitgesloten. Zuid-West-Vlaanderen mag het dikste sneeuwtapijt verwachten, tot maximaal 5 centimeter.

Die voorspelling blijkt voorlopig te kloppen. “Momenteel (om 13.45 uur, red.) zit de helft van de provincie in de sneeuwzone, net zoals verwacht. In de regio rond Kortrijk ligt er al een mooie witte laag van 2 à 3 centimeter, alles wat verder daarboven ligt – zoals Roeselare, Ieper en Wingene – moeten het voorlopig doen met eerder lichte sneeuwval. In Brugge en omstreken blijft het voorlopig volledig droog”, bevestigt Nicolas Roose van Noodweer Benelux.

We zijn dus voor eventjes vertrokken. Nog zeker de hele namiddag, en op veel plekken ook nog in de vooravond, zal de sneeuw uit de lucht blijven vallen. West-Vlaanderen zal hoe dan ook de eerste provincie zijn waar het zal stoppen. “Hoelang het zal nog sneeuwen is ook moeilijk in te schatten, maar de kans is groot dat het tegen 20 uur ongeveer zal voorbij zijn. Het blijft wel nog zeker de hele nacht vriezen, dus de sneeuw zal wel nog even blijven liggen. Ook de wegen zullen dus glad zijn”, aldus David Dehenauw en Nicolas Roose. Morgen is er ook nog kans op een variatie aan winterse neerslag: van korrelhagel en smeltende sneeuw tot gewone regen. Daar zullen ook de kustgemeenten volgens Roose niet aan kunnen ontsnappen.