Sneeuw in Brugge kwam een beetje als verrassing: “Er was slechts 20 procent kans”

Inwoners van Brugge en omstreken werden dinsdag wakker in een winter wonderland. Rond 4 uur deze nacht transformeerde de regen zich in die regio tot sneeuwvlokken, en dat kwam toch enigszins onverwacht: “De situatie was precair, de sneeuw stond of viel met één graad temperatuurverschil”, weet Nicolas Roose, weeranalist bij MeteoSupport.

Volgens Nicolas Roose gaven enkele weermodellen gisteren al signalen. “Tijdens de nacht van maandag op dinsdag was er zo’n 20 procent kans dat er winterse buien konden vallen in West- en Oost-Vlaanderen. Het ging over één graad temperatuurverschil, die zou bepalen of de regen effectief in sneeuw zou omgezet worden”, legt de Anzegemse meteoroloog uit.

Snel weg

Rond 4 uur deze nacht kwamen dan toch de eerste sneeuwmeldingen binnen op Weerflash, de app van Meteosupport waarop mensen het weer in hun eigen straat kunnen doorgeven. “Het ging over smeltende sneeuw in Gent. Toen was die neerslagzone – afkomstig uit een kleine depressiekern die vanuit Frankrijk ons land binnentrok – volop in transformatie. De meest actieve zone bevond zich boven de lijn tussen Brugge, Gent en Brussel.” In onze provincie gaat het over de plekken die in een straal van 20 à 50 kilometer rond centrum Brugge liggen. “Ook aan de kust kan er dus sneeuw liggen, maar in zuidelijkere Torhout bijvoorbeeld dan weer niet.”

“Preventief strooien zou geen nut gehad hebben”

Er is op korte tijd een grote hoeveelheid sneeuw gevallen, op sommige plaatsen ligt het tot 8 centimeter dik. En dat kan nog meer worden, want de sneeuwvlokken vallen nog steeds uit de lucht. Wie een sneeuwpop wil bouwen wacht echter beter niet te lang, want deze namiddag zal het witte tapijt genadeloos wegsmelten, want dan stijgen de temperaturen volgens Roose weer tot 2 à 5 graden Celsius.

Moeilijk verkeer

Zo’n verrassende weersituatie zorgt uiteraard weer voor de nodige verkeersperikelen. De moeilijke ochtendspits zal volgens Roose nog even duren. “Wie thuis kan werken, doet dat beter deze voormiddag. In de namiddag kan er opnieuw geëvalueerd worden. Bij mijn weten werd er niet preventief gestrooid, maar dat zou toch weinig verschil gemaakt hebben. De sneeuw is zo intensief gevallen, daar kan het strooizout niet tegen opboksen. Dat is eigenlijk dweilen met de kraan open. Voorzichtig zijn is dus de boodschap”, aldus de weerman.

“Sneeuwen zal het niet meer doen, maar door lage temperaturen mogen we wel gladde wegen verwachten”

Ook de komende dagen zijn autobestuurders best nog waakzamer dan normaal wanneer ze zich op de baan begeven. “Winterse buien verwachten we niet meteen meer, maar het wordt nog tot dit weekend ‘s ochtends en ‘s avonds wel kouder, waardoor er sprake kan zijn van opvriezing. Als het dan nog nat ligt van de regen, kan dat voor zeer gladde wegen zorgen. En dat is eigenlijk nog gevaarlijker dan sneeuw, want sneeuw zie je tenminste liggen…”