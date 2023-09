Sluiproute in Vichte onder water na hevige regenval

De Waregemse Mosschaardstraat en de Knokstraat in Vichte staan onder water door de hevige regenval van vrijdagochtend.

Riopact en Aquafin zijn momenteel bezig met grote rioleringswerken op de grens tussen Vichte en Waregem. Het afvalwater uit de Vichtseweg, de Waregemstraat en de Delfien Vanhautestraat wordt aangesloten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Waregem. Tot vandaag wordt het afvalwater namelijk nog geloosd in de Kasselrijbeek.

In de Vichtseweg, de Waregemstraat en de Wijnsbergstraat komt bovendien een gescheiden rioleringsstelsel. Bovendien wordt er in het kader van waterbeheersing een bufferbekken aangelegd in de Mosschaardstraat.

30 centimeter hoog

En dat zal nodig zijn. Door de hevige regenval van deze voormiddag staan de Mosschaardstraat in Waregem en de verbonden Knokstraat in Vichte onder water. “De plas stond hier op bepaalde punten dertig tot veertig centimeter hoog”, vertelt buurtbewoner Tim Hooghe.

Het traject wordt vaak gebruikt als sluiproute voor de riolerings- en wegenwerken tussen Waregem en Vichte. Het grote project moet in het voorjaar van 2024 klaar zijn. Langs beide zijden in de Waregemstraat komt bovendien een enkelrichtingsfietspad van twee meter breed. (LV)